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Zee Bharat Youth Fest Ahmedabad 2026 Zee Media Genz Event Highlights In Hindi

Zee Bharat Youth Fest 2026: यूथ पावर फेस्टिवल में उमड़ा युवाओं का सैलाब, एंटरटेनमेंट के साथ दिखा करियर गाइडेंस अनोखा संगम

Zee Bharat Youth Fest 2026: आज अहमदाबाद में जी भारत यूथ फेस्ट का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को एंटरटेनमेंट, करियर गाइडेंस और प्रेरणा का शानदार अनुभव मिला.

Zee Bharat Youth Fest 2026

Zee Bharat Youth Fest 2026: आज शनिवार (21 मार्च 2026) को जी मीडिया ने गुजरात यूनिवर्सिटी (Gujarat University) के सीनेट हॉल में ‘Zee Bharat Youth Fest’ का आयोजन किया. यह फेस्ट खासतौर पर Gen-Z युवाओं के लिए रखा गया था. यहां म्यूजिक, मोटिवेशन और टैलेंट को एक साथ देखने का मौका मिला. सबसे अच्छी बात यह रही कि इस इवेंट में एंट्री पूरी तरह फ्री थी, जिससे बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए और उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया.

CEO और मंत्रियों की मौजूदगी में हुआ उद्घाटन

सुबह 11:00 बजे शुरू हुए ज़ी भारत यूथ फेस्ट का उद्घाटन गुजरात सरकार के मिनिस्टर कौशिक वेंकरिया और प्रवीण माली, MLA अमित ठाकर, जी मीडिया के CEO रक्तिम दास और Z 24 kalak के एडिटर दीक्षित सोनी की मौजूदगी में दीप जलाकर किया गया.इस दौरान विधायक अमित ठाकरे ने कहा कि आज का युवा बदल चुका है. अब वह सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि खुद काम शुरू करने वाला बन रहा है. उन्होंने AI के दौर में युवाओं को नई तकनीक से अपडेट रहना चाहिए.

युवाओं को मिला करियर गाइडेंस

इस इवेंट में युवाओं को करियर और लाइफ से जुड़ी कई जरूरी बातें सीखने को मिलीं. मंत्री प्रवीण माली ने बताया कि सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में फेसलेस RTO सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को आसान डिजिटल सुविधा मिलेगी. इससे युवाओं को सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और आसानी का अनुभव मिलेगा.

इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स ने किया मोटिवेट

फेस्ट में मशहूर इन्फ्लुएंसर नितिन जानी ने युवाओं को खास संदेश दिया. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ कोई छोटा बिजनेस जरूर शुरू करें और समय बर्बाद न करें. वहीं राइटर राम मोरी ने AI पर बात करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन इंसान का अनुभव ज्यादा जरूरी होता है. इसके अलावा मनन देसाई और मनन-चिरायु ने अपने अनुभव शेयर किए और युवाओं को क्रिएटिव बनने के लिए प्रेरित किया.

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एंटरटेनमेंट और सीख का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

इस यूथ फेस्ट में दिनभर कई मजेदार और सीख देने वाले सेशंस हुए. दोपहर में आध्यात्मिक गाइडेंस मिला, वहीं एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी सफलता की कहानियां बताईं. शाम को कॉमेडी और म्यूजिक से माहौल और भी शानदार हो गया. कार्यक्रम में गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी भी मौजूद रहे, जिन्होंने रोड सेफ्टी ड्राइव लॉन्च की और युवाओं को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया. कुल मिलाकर यह फेस्ट युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बना, जहां उन्हें एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिला.