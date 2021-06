देश के अग्रणी मीडिया समूह Zee Digital ने इस साल के ‘द एडुफ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड’ की घोषणा कर दी. जी समूह ने इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मीडिया और डिजाइन इंडस्ट्री के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले संस्थानों को सम्मानित करने के लिए इस अवार्ड की घोषणा की है. इस वर्चुअल कार्यक्रम में एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएटीएस यूनिवर्सिटी, रबीद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को अवार्ड दिया गया. इस वर्चुअल इवेंट को ZeeNews.com और India.com ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ होस्ट किया था, जिसे अब ZeeNews.com, India.com के यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है. Also Read - डिजिटल मीडिया में ZEE Digital की लंबी छलांग- 2 साल में 4 गुना ग्रोथ; मंथली एक्टिव यूजर 300 मिलियन के पार

इस अवार्ड को पारदर्शी बनाने के लिए एडुस्टार्ट सॉल्यूशन ने एक ऑनलाइन सर्वे किया था. इसके साथ ही इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सम्मानित जूरी सदस्यों का एक पैनल गठित किया गया. पैनल में Mind Leaders Learning India Pvt Ltd की सीईओ कमिनी प्रसाद, रिटायर्ड आईएएस विश्वपति त्रिवेदी, डेनमार्क में भारत की राजदूत पूजा कपूर, आईआईएम कोझिकोड़ के निदेशक प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी, आईआईटी दिल्ली के डॉ. हरीश चौधरी और भारतीय फिल्म डाइरेक्टर पार्थो घोष शामिल थे. इस भव्य वर्चुअल समारोह को एलआईसी ने स्पोंसर्ड किया था, जबकि बिनामो और इंटेल को पावर्ड के रूप में सहयोग दिया. इसके अलावा अमृता विश्व विद्यापीठ स्पेशल पार्टनर थे और एडुस्टार्ट सर्वे पार्टनर के रूप में सहयोग दिया. Also Read - Zee Digital की हाईटेक छलांग, 13 वेबसाइट्स में जोड़ी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, 200% ग्रोथ का लक्ष्य

इस वर्चुअल समारोह में समाज के कई गणमान्य एवं सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति रही. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने समारोह में उद्घाटन भाषण दिया, जबकि कई मुद्दों पर विद्वानों ने विचारोत्तेजक बातें रखीं. समारोह में AICTE के चेयरमैन प्रो. अनिल सहस्त्रबुद्दे गेस्ट ऑफ ऑनर रहें, जबकि ‘Building Platform for Future और ‘The Art of Management जैसे विषयों पर पैनल डिस्कशन (परिचर्चा) भी किया गया. इनमें अपने-अपने क्षेत्र के कई विद्वानों ने हिस्सा लिया. पहले पैनल डिस्कसन में Western Digital India की वाइस प्रेसीडेंट सुप्रीया धांडा, राजस्थान पब्लिक डिपार्टमेंट के ओएसडी राजेश घुसिंगा और India Electronics Engineer के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट शैलेश विलांगकर ने हिस्सा लिया. Also Read - देश की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली वेबसाइट बनी India.com, जानिए CEO ने क्या कहा?

इस पैनल डिस्कशन को इंटरप्रेन्यर, शिक्षाविद और बिजनेस कोच तेजस श्याम ने संचालन किया. दूसरे पैनल डिस्कशन में GUS Global Services की Chief Partnership Officer नंदिता अब्राहम, Mindle के सीईओ प्रतीक भार्गव और JK Tyres के Chief Marketing Officer अमित गुजराल ने अपने-अपने विचार रखें. इस पैनल का संचालन Continuum के वाइस प्रेसीडेंट मलाथी राय ने किया.

समारोह के सफल आयोजन पर जी ग्रुप के CRO – Digital Publishing, श्रीधर मिश्रा ने कहा कि हम शिक्षाविदों की ओर से मिली जबर्दस्त प्रतिक्रिया से सम्मानित महसूस कर रहे हैं. समारोह को मिले अपार स्नेह पर खुशी जताते हुए मिश्रा ने कहा कि साल दर साल हमारा यह प्रयास जारी रहेगा और अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले प्रतिभाओं को हम ‘एडुफ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड’ से सम्मानित करते रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘मैं जी डिजिटल समूह की अपनी पूरी टीम को समारोह की सफलता पर धन्यवाद देता हूं. साथ ही हम पर भरोसा करने वाले स्पॉन्सर्स, असली हकदार को अवार्ड के लिए चुनने में हमारी मदद करने वाले पैनल के सदस्यों और अपनी उपस्थिति से इस समारोह को सफल बनाने वाले सम्मानित व्यक्तियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं.

इस शानदार समारोह में अंजलि आनंद, मीना अरोड़ा, सविता सिंह और उपासना किनरा द्वारा विशेष रूप से माइक्रोसाइट पर परामर्श सत्र आयोजित किए गया था. समारोह में स्टूडेंट्स को 24X7 इन विशेषज्ञों से बेशकीमती सलाह मिले. इसके अलावा Winning on Entrepreneurship पर तेजस श्याम ने, Digital Marketing पर अदिति आनंद ने, Design Thinking & Project Management पर आशीष सेदकर ने, Artificial Intelligence पर रजत चक्रवर्ती ने और Quantum Computing पर दीप्तिन अने ने वर्कशॉप भी आयोजित किए.

विजेताओं की सूची