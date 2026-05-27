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Zee Launches Unite8 Sports Channels Fifa World Cup 2026 India

स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ा दांव! Zee लाएगा 4 नए चैनल, FIFA World Cup पर भी नजर

Zee Entertainment ने स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग मार्केट में बड़ा कदम उठाते हुए Unite8 Sports नाम से चार नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने की घोषणा की है. कंपनी फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों के जरिए दर्शकों तक मजबूत पहुंच बनाने की तैयारी में है.

देश में तेजी से बढ़ रही स्पोर्ट्स व्यूअरशिप को देखते हुए Zee Entertainment Enterprises Ltd. ने स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में बड़ा विस्तार करने का फैसला लिया है. कंपनी ने Unite8 Sports नाम से अपने नए स्पोर्ट्स चैनल पोर्टफोलियो की घोषणा की है. इसके तहत चार नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किए जाएंगे, जोकि अलग-अलग खेलों की लाइव और हाई-एंगेजमेंट कंटेंट पेश करेंगे.

कंपनी का कहना है कि भारत में अब दर्शकों की रुचि सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही. फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे खेलों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है. इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए Zee ने अपने स्पोर्ट्स नेटवर्क को मजबूत करने की रणनीति बनाई है.

नए लॉन्च होने वाले चैनलों में Unite8 Sports 1 और Unite8 Sports 1 HD हिंदी भाषा में उपलब्ध होंगे, जबकि Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD अंग्रेजी दर्शकों को ध्यान में रखकर पेश किए जाएंगे. कंपनी का मकसद अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंच बनाना है ताकि स्पोर्ट्स कंटेंट की पहुंच और भी व्यापक हो सके.

स्पोर्ट्स नेटवर्क हो रहा तैयार

Zee ने इससे पहले भी अपने मनोरंजन चैनलों पर कई बड़े खेल आयोजनों का प्रसारण किया था, जिससे कंपनी को अच्छा व्यूअर रिस्पॉन्स मिला. अब कंपनी उसी अनुभव के आधार पर एक समर्पित स्पोर्ट्स नेटवर्क तैयार कर रही है. माना जा रहा है कि इससे भारतीय स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग मार्केट में कॉम्पिटिशन और तेज हो सकता है.

कंपनी ने अपने स्पोर्ट्स बिजनेस को मजबूत करने के लिए मैनेजमेंट लेवल पर भी बदलाव किए हैं. मराठी मूवी क्लस्टर का सफल संचालन कर चुके भावेश जनावलेकर को Unite8 Sports का चीफ बिजनेस ऑफिसर बनाया गया है. कंपनी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स डिविजन तेजी से विस्तार करेगा.

बढ़ रही लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट की मांग

भावेश जनावलेकर ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में अब ऐसे खेलों की मांग बढ़ रही है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हों लेकिन भारतीय दर्शकों से भी जुड़ाव रखते हों. उन्होंने कहा कि लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट की मांग लगातार बढ़ रही है और दर्शक अब अलग-अलग खेलों को भी उतनी ही दिलचस्पी से देख रहे हैं.

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सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि Zee अब FIFA World Cup 2026 के प्रसारण अधिकार हासिल करने की कोशिश में भी जुट गया है. कंपनी ने बताया कि वह FIFA के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारत में टूर्नामेंट के मैचों का प्रसारण और स्ट्रीमिंग की जा सके. अगर ये डील पूरी होती है तो भारतीय फुटबॉल दर्शकों के लिए यह बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.