वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे: जी मीडिया ने की 'माय अर्थ, माय ड्यूटी' अभियान की शुरुआत

जी मीडिया ने वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के मौके पर 'माय अर्थ, माय ड्यूटी' अभियान की शुरुआत की है. इस मौके पर सत्यम दीक्षित की प्रेरक कहानी को हाइलाइट किया जा रहा है, जो बताती है कि कैसे एक व्यक्ति का प्रयास स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए देशव्यापी आंदोलन में बदल सकता है.

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पर्यावरण संरक्षण में जुटे सत्यम दीक्षित और उनकी टीम

आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस (World Nature Conservation Day) मनाया जा रहा है. इस मौके पर जी मीडया ने ‘माय अर्थ, माय ड्यूटी’ (मेरी धरती, मेरा कर्तव्य) अभियान लॉन्च किया है. इस अभियान के तहत सत्यम दीक्षित की प्रेरणादायी स्टोरी को बताया जा रहा है, जिसके एक प्रयास से दुनिया बदलने की ताकत दिखाई देती है. सत्यम दीक्षित पर्यावरण संरक्षण में एक ऐसे युवक की कहानी है, जिसने अपने निजी संघर्ष को पर्यावरण संरक्षण के एक मिशन में बदल दिया. उसका यह प्रयास प्रर्यावरण के हित में लोगों को जागरूक करने और जिम्मेदार बनाने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है.

आर्थिक तंगियों से निकले सत्यम

सत्यम दीक्षित संघर्षों से जीतकर आई एक मिसाल है, जो एक सॉफ्ट बैकग्राउंड से आते हैं. उनके पिता रिक्शा चालक थे, जो बाद में वॉचमैन (चौकीदार) का काम करने लगे. पिता की आर्थिक तंगी के चलते सत्यम का बचपन किराए के मकान में ही बीता और कम उम्र में ही उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाना पड़ा.

शुरुआती संघर्ष से निखरा व्यक्तित्व

सत्यम सिंह ने स्कूल जाने के दौरान ही परिवार का हाथ बंटाने के मकसद से खाली समय में मोमोज बेचना शुरू कर दिया था और बाद में कॉलेज के दिनों में उन्होंने डिलिवरी ब्वॉय के रूप में काम किया. इन शुरुआती संघर्षों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया और समाज के प्रति समर्पण व सेवा की भावना विकसित की.

कोविड-19 के दौर में आया पर्यावरण का ख्याल

साल 2020 में दुनिया पर कोविड-19 का जो साया मंडराया उसने सत्यम की जिंदगी भी बदल दी. सत्यम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा की तैयारी की योजनाएं बना रहे थे लेकिन इस महामारी के दौर में उन्होंने लोगों की मदद करने का फैसला किया. वह लोगों और समुदायों की मदद में जुटे थे कि इस दौरान उनके मन में पर्यावरण संरक्षण का ख्याल आया. इसके तहत वह सफाई, कचरा प्रबंधन और लोगों में जागरूकता फैलाने पर कुछ ठोस योजनाएं बनाने लगे और इस पर काम शुरू कर दिया.

आज 200 से ज्यादा शहरों में चल रहा आंदोलन

आज उनकी यह पहल राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बन गई है और देश के 200 से ज्यादा शहरों में इस पर काम हो रहा है. इस मुहिम के तहत नियमित रूप से देश के शहर-शहर में सार्वजनिक स्थानों और नदी किनारों पर स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, जहां से कचरा साफ किया जाता है.

यह अभियान सिर्फ और सिर्फ कचरा उठाने और उसे साफ करने के बारे में नहीं है. यह पहल लोगों को रीसाइक्लिंग, प्लास्टिक कचरे के सही निपटान और धार्मिक कचरे के सही प्रबंधन के लिए प्रेरित करती है. यह पहल समय के साथ एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के निर्माण में मददगार साबित होते हैं.

सफाई अभियानों के अलावा, इसका बड़ा उद्देश्य लोगों की सोच को बदलना है, ताकि नागरिक अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टालने के बजाए अपने आस-पास के परिवेश के प्रति अपनेपन का अहसास कर सकें.

जी मीडिया के ‘माई अर्थ, माई ड्यूटी’ अभियान के पीछे का संदेश

सत्यम दीक्षित का यह सफर जी मीडिया (Zee Media) के इस अभियान के मूल संदेश को दर्शाता है कि बदलाव की शुरुआत लोगों द्वारा जिम्मेदारी लेने से होती है. ‘माई अर्थ, माई ड्यूटी’ अभियान एक बात साफ करता है- जब पर्यावरण को बचाने की बात आती है, तो छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा असर दिखाते हैं. सत्यम दीक्षित की कहानी इस बात का सबूत है कि शुरुआत कहां से होती है, इससे यह तय नहीं होता कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, बशर्ते उसके पीछे समर्पण और एक उद्देश्य हो.