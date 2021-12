Zee News Exclusive: पूर्व मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई का कहना है कि वे कोई पोस्टर बॉय नहीं बल्कि एक पंचिंग बैग बन गए हैं क्योंकि वह नॉर्थईस्ट से आते हैं. Zee News के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जस्टिस गोगोई ने कहा कि वे कोई पोस्टर बॉय नहीं हैं. बता दें कि देश के पूर्व CJI और अयोध्या के श्रीराम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला देने वाले राज्य सभा सांसद जस्टिस रंजन गोगोई (Justice Ranjan Gogoi) फिर चर्चा में हैं. इसकी वजह उनकी लिखी ऑटोबायोग्राफी ‘Justice for the Judge’ है.Also Read - Zee News Exclusive | क्या सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है? पूर्व मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई बोले- यह जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है

एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जस्टिस गोगोई ने कहा कि उन्हें निशाना बनाया गया क्योंकि वह पूर्वोत्तर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें तब ऐसा महसूस नहीं हुआ था लेकिन अब वह करते हैं. उन्होंने कहा, “मैं पोस्टर बॉय नहीं हूं, मैं पंचिंग बैग बन गया क्योंकि मैं नॉर्थईस्ट से आता हूं. पोस्टर बॉय नॉर्थईस्ट से नहीं आ सकता है मैं पंचिंग बैग बन गया.” Also Read - सुप्रीम कोर्ट से पूर्व चीफ जस्टिस बोबडे ने RSS संस्थापक हेडगेवार के जन्मस्थान का दौरा किया

