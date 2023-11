Hindi India Hindi

Exit Poll Result: MP-राजस्थान में कमल खिलने के आसार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी! तेलंगाना में भी बढ़त; जानें एग्जिट पोल्स के नतीजे

Exit Poll Results 2023: एक्जिट पोल्स के नतीजे अगर सही साबित हुए तो राजस्थान और मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. वहीं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है. फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे.

Zee News Poll Of Polls: मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं. सबसे आखिर में आज यानी 30 नवंबर को तेलंगाना की सभी 199 सीटों पर वोट डाले गए. वोटिंग के बाद बारी थी एग्जिट पोल की. Zee News ने AXIS MY India, Matrize, Cvoter, CNX और PolStrat के सर्वे को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स (Zee News Polls Of Polls) बनाया. Zee News की तरफ से जारी किये गए पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े की मानें तो राजस्थान में एक बार फिर रिवाज बदलता नहीं दिख रहा. लगभग सभी एजेंसियों ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बहुमत (Rajasthan Exit Poll Results) मिलता दिखाया है. इसका मतलब राजस्थान में हर पांच साल बाद सरकार बदलने का रिवाज जारी रहेगा और राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार बना सकती है.

वहीं, मध्यप्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रचंड बहुमत के साथ सरकार (MP Exit Poll Results) बनाती नजर आ रही है. छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है और एक बार फिर बहुमत के करीब है. वहीं, तेलंगाना (Telangana Exit Poll Results) में KCR का दांव इस बार फेल होता नजर आ रहा है और कांग्रेस यहां सरकार बना सकती है. उधर, मिजोरम में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है. पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक मिजोरम में कांग्रेस किंगमेकर बन सकती है. हालांकि ये नतीजे महज एग्जिट पोल्स के हैं. वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी और फाइनल नतीजे उसी दिन आएंगे.

राजस्थान में किसे कितनी सीटें?

Zee News ने Poll Of Polls के आंकड़ों के हवाले से बताया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनती नजर आ रही है. राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 96-109, कांग्रेस को 81-95 और अन्य को 10-18 सीटें मिलती दिख रही हैं. राज्य में बहुमत का आंकड़ा 100 है, क्योंकि वहां अभी 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है.

मध्यप्रदेश का क्या हो सकता है गणित?

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है. राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 118-136 सीटें, कांग्रेस को 92-109 सीटेंऔर अन्य के खाते में 0-24 सीटें जा सकती हैं. राज्य की 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है. अगर एग्जिट पोल्स के आंकड़े सही साबित हुए तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से साथ सत्ता में वापसी कर रही है.

छत्तीसगढ़ में किसे कितनी सीटें?

पोल ऑफ पोल्स (Poll of Polls) के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलता दिख रहा है. Poll Of Polls के आंकड़ों की मानें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 42-52, बीजेपी को 35-45 और अन्य को 1-4 सीटें मिल सकती हैं. राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं और बहुंत का आंकड़ा 46 है.

तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त

पोल ऑफ पोल्स (Poll of Polls) के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना में इस बार बीआरएस को झटका लगता दिख रहा है. राज्य में इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है.

