Zee Real Heroes Award 2026 Full List Of Awardees And Their Remarkable Achievement

देश के रियल हीरोज को Zee का सलाम, कोरोना में मदद करने वाले सोनू सूद से ब्लाइंड क्रिकेट टीम तक... देखिए अवॉर्ड पाने वालों की फुल लिस्ट

Zee Real Heroes Award 2026 इवेंट में वीमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को सम्मानित किया गया.

देश के पहले और सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क Zee मीडिया कॉर्पोरेशन ने जिंदगी के असली हीरोज को सलाम किया है. मुंबई में 6 फरवरी 2026 को आयोजित हुए ‘Zee Samvad’ के चौथे एडिशन Zee Real Heroes Award 2026 में उन लोगों को सम्मानित किया गया, जिनके साहस, इनोवेशन और लगन ने समाज पर अच्छा असर डाला है.

Zee Real Heroes Award 2026 में स्पेस रिसर्च, हेल्थकेयर, बिजनेस लीडरशिप, AI इनोवेशन, स्पोर्ट्स, एविएशन, माउंटेनियरिंग, म्यूजिक, सिनेमा, फिलैंथ्रॉपी, फिनटेक और क्रिकेट में शानदार उपलब्धियों के लिए अवॉर्ड दिए गए. हर कैटेगरी को सोच-समझकर उन लोगों को पहचानने के लिए बनाया गया है, जो इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं. रुकावटों को तोड़ रहे हैं और अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं.

ZEE Samvad Real Heroes 2026 की फुल लिस्ट

भारत के स्पेस रिसर्च में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए मंगला मणि को मेटल अवॉर्ड मिला. भारत के स्पेस रिसर्च में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए बनीहट्टी परमेश्वरप्पा को भी मेटल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए आशीष चौहान को मेटल अवॉर्ड मिला. फार्मा सेक्टर में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए डॉ. सुजीत पॉल को मेटल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को इंटिग्रेट करने के लिए डॉ. गीता मंजुनाथ को ऐक्रेलिक अवॉर्ड मिला. वीमेन हेल्थ में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए डॉ, अंकिता मित्तल को ऐक्रेलिक मिला. ट्रेड में नए आयाम बनाने के लिए पद्मश्री कल्पना सरोज को मेटेल अवॉर्ड मिला. क्राफ्टिंग बोल्ड बिजनेस आइडियाज के लिए रूमा देवी को मेटल अवॉर्ड दिया गया है. बिजनेस में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कढ़ाई कलाकार पाबिबेन रबारी को मेटल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. वेलनेस में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए बाबा रामदेव को मेटल अवॉर्ड मिला है. स्पोर्ट्स में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए योगिता मांडवी को मेटल अवॉर्ड मिला है. AI रिहैबलिटेशन टूल्स डेवलप करने के लिए अर्नब महेश्वरी को मेटल अवॉर्ड दिया गया है. पर्वतारोहण में उपलब्धि हासिल करने के लिए सान्वी सूद को मेटल अवॉर्ड मिला है एविएशन सेक्टर में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए जितेंद्र भार्गव को मेटल अवॉर्ड मिला है. म्यूजिक में कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए अनु मलिक को मेलोडी मास्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला है. अदा शर्मा को ब्रेकथ्रू टैलेंट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला है. टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह को क्लटर ब्रेकर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला है. एक्टर अहान शेट्टी को इंपैक्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला है. निधि दत्ता को भारत के फर्स्ट वुमेन वॉर फिल्ममेकर का अवॉर्ड मिला है. मधुर भंडारकर को वॉयस ऑफ सोशल रियलिटी इन सिनेमा का अवॉर्ड मिला है. रकुलप्रीत सिंह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है. सोनू सूद को पीपुल्स प्राइड ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला है. पलक मुच्छल को सेवा थ्रू सुर- ग्लोबल फिलेंथ्रोपी अवॉर्ड मिला है. मिथुन शर्मा को साउंड ऑफ लेगेसी (म्यूजिक इनोवेशन) अवॉर्ड मिला है. सिमु दास को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड मिला है. अनु कुमारी को भी एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. जमुना रानी टुडू को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. अनिका देवी को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. बसंती हंसदाह को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. सिमरनजीत कौर को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. सुनीता सराथे को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड मिला है. पार्बती मारंडी को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड मिला है. दीपिका टीसी को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड मिला है. फुलना सोरेन को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. गंगा एस कदम को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. काव्या एनआर को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. सुषमा पटेल को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड दिया गया है. दुर्गा येवले को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड मिला है. शिखा शेट्टी को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन क्रिकेट अवॉर्ड से नवाजा गया है. कशिश मित्तल को इंडियन क्लासिकल एंड सूफी म्यूजिक आइकन अवॉर्ड मिला है. Groww के को-फाउंडर और COO हर्ष जैन को एक्सिप्लनेरी अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ फिनटेक का अवॉर्ड मिला है.