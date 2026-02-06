Hindi India Hindi

ZEE Samvad Real Heroes: बाबा रामदेव ने किसे बताया राजनीति में बालक? खोल दिया ट्रंप की बीमारी का ये राज़

भारत-अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को बाबा रामदेव ने भारत का सामर्थ्य करार दिया है. योगगुरु ने कहा,”अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या दुनिया का कोई और ताकतवर देश.आज भारत ऐसी पोजिशन में है, जहां इन्हें शरणागत होना ही पड़ेगा. ये भारत के बाजार की ताकत है. ये भारत के करोड़ों लोगों की ताकत है. ये अमेरिका की मजबूरी भी है.” वहीं, रामदेव ने इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर इशारों-इशारों में तंज भी कसे हैं.

बाबा रामदेव ने ये बातें शुक्रवार को ZEE के स्पेशल इवेंट Samvad Real Heroes 2026 में कही. मुंबई में ये इवेंट हो रहा है. इसमें में राजनीति, एंटरटेनमेंट और खेल जगत के कई सेलेब्रिटी पहुंचे हैं. गीतकार मनोज मुंतशिर ने योग गुरु रामदेव के साथ भारत-अमेरिका के व्यापार समझौते और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर समेत कई मुद्दों पर बातचीत की.

राहुल गांधी को बताया राजनीति में बालक

बाबा रामदेव ने कहा, “भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसे लेकर कुछ लोग बातें भी करते हैं. ये वो लोग हैं जो राजनीति में अभी बालक हैं. इनके पास भारत को लेकर विजन नहीं है. वे आत्म विश्लेषण करते हैं.” अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के तहत ट्रंप ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को पहले 25% कम किया था. अब इसे 18% कर दिया है. जबकि कुछ साल पहले भारत में बने सामानों पर अमेरिका में 2 से 3% तक ही टैरिफ लगता था. राहुल गांधी ऐसे में US डील पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं. रामदेव ने इसी पर अपनी राय दी है.

अमेरिका की ये मजबूरी भारत की मजबूती

US की टैरिफ पॉलिसी पर बाबा रामदेव ने कहा, “अगर ट्रंप को अमेरिका में महंगाई कम करना है, तो टैरिफ को कम करना उनकी मजबूरी भी है.अमेरिका की ये मजबूरी भारत की मजबूती भी है.” उन्होंने कहा, “भारत को इग्नोर करके कोई सुपरपावर नहीं बन सकता.क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है. भारत ही अगला सुपरपावर है.”

बाबा रामदेव ने कहा, “नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, साइंस, क्लाइमेट, नॉलेज और पुरुषार्थ में भी भारत आगे है. इस पराक्रम और पुरुषार्थ के आगे ट्रंप-अमेरिका क्या पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा.”

चीन के साथ बैलेंस करके चलना जरूरी

एग्रीकल्चर सेक्टर, मैनुफैक्चरिंग, साइंस-टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या इनवेंशन को देख लीजिए. भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उससे समझ आता है कि आने वाला वक्त भारत का होगा. हर सेक्टर में हमारी भागीदारी होगी.अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है. इसमें भारत को चीन के साथ बैलेंस करके चलना होगा.”

ट्रंप को खबरों में रहने की बीमारी

US के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है. इनपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रामदेव ने कहा कि अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो घटाएंगे वह भी.PM मोदी धैर्य से काम ले रहे हैं, क्योंकि ट्रंप कभी भी पलट सकते हैं. इस दौरान रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी का राज़ भी खोल दिया. रामदेव ने कहा कि असल में ट्रंप को खबरों में रहने की बीमारी है. इसलिए कभी टैरिफ घटाते हैं और कभी बढ़ा देते हैं, ताकि दुनिया उनके बारे में बात करे.