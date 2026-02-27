  • Hindi
इंस्टाग्राम Reels की खतरनाक लत आपके दिमाग को बना रही है पॉपकॉर्न ब्रेन, रिसर्च में हुआ खुलासा

Social Media Addiction: आजकल सोशल मीडिया की शॉर्ट फॉर्म वीडियो का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, खासकर इंस्टाग्राम रील्स का. इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने अपनी नई रिसर्च में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसे उन्होंने भविष्य के लिए खतरे की घंटी माना है.

Published date india.com Updated: February 27, 2026 7:24 PM IST
इंस्टाग्राम Reels की खतरनाक लत आपके दिमाग को बना रही है पॉपकॉर्न ब्रेन, रिसर्च में हुआ खुलासा

Social Media Addiction: सोशल मीडिया की दुनिया में टिकटॉक के बाद अगर शार्ट वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिला है, तो वह इंस्टाग्राम रील्स हैं. आज के दौर में हालात यह हैं कि छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग भी इन्हें देखने के आदी हो चुके हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि बस 5 मिनट रील्स देखेंगे, लेकिन कब मिनट से घंटों हो जाते हैं, उन्हें इस चीज का अहसास भी नहीं होता है.

शॉर्ट वीडियो स्क्रॉलिंग से दिमाग हो रहा कमजोर

इस हैबिट को माइंडलेस स्क्रॉलिंग कहा जाता है. अब इसी को लेकर एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि यह आदत हमारे दिमाग को खोखला बना रही है और भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है. रिसर्च में चेतावनी दी गई है कि लोग अपने फोन में जितना ज्यादा समय शॉर्ट वीडियो देखने में बिताएंगे, उनके दिमाग की कंसंट्रेशन पावर तेजी से खत्म होगी और इसका सीधा नुकसान लोगों के दिमाग की तरंगों में दिखाई देगा. यह रिसर्च जिसका टाइटल ‘मोबाइल फोन पर शार्ट वीडियो देखने से कंसंट्रेशन पावर में कमी’ है, यह रिसर्च Frontiers in Human Neuroscience जर्नल में छपी है.

वैज्ञानिकों ने कैसी की रिसर्च?

इस रिसर्च को चीन के झेजियांग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 98000 हेल्दी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया. वैज्ञानिकों ने ईईजी या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी नाम की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने उनके दिमाग की एक्टिविटी को जांचा. यह एक प्रकार की कैप होती है, जिस पर कई सेंसर लगे होते हैं. इसे सिर पर लगाने से यह बताता है कि दिमाग के अंदर रीयल-टाइम में क्या चल रहा है.

शॉर्ट वीडियो से हुआ दिमाग पर बुरा असर

वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग ज्यादा वक्त तक शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं. उनकी कंसंट्रेशन क्षमता और सोचने-समझने की ताकत धीरे-धीरे कम हो रही है, जबकि लोगों में सेल्फ कंट्रोल की क्षमता में कमी देखने को मिली. इसके अलावा, ऐसे लोग जिन्हें घंटो तक रील्स देखना पसंद है, वह किसी चीज पर ज्यादा देर तक फोकस करने में सक्षम नहीं है. साथ ही, इनका ध्यान भी जल्दी से भटक जाता है. साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसे हालात को पॉपकॉर्न ब्रेन कहते हैं.

ऐसी स्थिति लोगों में तब देखने को मिलती है जब इंसान का दिमाग फटाफट, दिलचस्प और हर वक्त बदलने वाले कंटेंट का आदी हो जाता है. अगर इस तरह के लोगों के दिमाग को जब कुछ स्लो या बोरिंग कंटेंट दिखता है, तो उन्हें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है.

सोशल मीडिया लत पर गंभीर चेतावनी

भारत में इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है. खबरों के मुताबिक, एक आम भारतीय नागारिक हर रोजाना घंटो तक स्क्रॉल करने में बिताता है और इसका एक बड़ा हिस्सा युवा और किशोर से आता है, जिनके दिमाग अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं. इस रिसर्च के नतीजों ने एक गंभीर चेतावनी दी है कि आज के दौर में जिस तरह से लोग सोशल मीडिया कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं. उसकी वजह से लोगों की सोचने-समझने की क्षमता को धीरे-धीरे कमजोर कमी आ रही है.

