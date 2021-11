Zika Virus symptoms, causes and treatment of Zika Virus: कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप अब भी खत्म नहीं हुआ है और जीका वायरस (Zika Virus) लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है. खासतौर पर कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जीका वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. रविवार को भी कानपुर में 10 नए मामले सामने आए हैं, इस तरह से संक्रमितों की कुल संख्या 89 पहुंच गई है. कन्नौज में भी जीका वायरस संक्रमण का मामला सामने आया है.Also Read - Uttar Pradesh Election 2022 Latest News Video: यूपी के OBC नेता लालजी वर्मा और रामअचल राजभर सपा मे शामिल | BIG Move Ahead of Elections

गौरतलब है कि कानपुर (Kanpur) में 23 अक्टूबर को जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था. यहां वायुसेना का एक अधिकारी संक्रमित पाया गया था. जिलाधिकारी (DM) ने बताया कि कुल 89 संक्रमित लोगों में 55 पुरुष हैं और 34 महिलाएं हैं. इन संक्रमितों में से भारतीय वायुसेना के 12 कर्मचारी हैं. डीएम ने कहा कि जीका मच्छर के जरिये फैलने वाली बीमारी है, इसलिए मच्छरों से छुटकारा पाना ही सुरक्षित तरीका है. यह तो हम सब जानते हैं कि जीका वायरस मच्छरों के जरिए फैलता है. इसलिए इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय भी मच्छरों को पनपने न देना ही है. मच्छरों से बचने के उपाय करके जीका वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है.

जीका वायरस के बारे में ये सब जानना है जरूरी