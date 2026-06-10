Explainer: जोजिला टनल का 'ब्रेकथ्रू' क्यों है ऐतिहासिक? लद्दाख, भारतीय सेना और चीन बॉर्डर के लिए क्या बदलेगा

भारत के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल जोजिला टनल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. हाल ही में टनल के दोनों सिरों को जोड़ने वाला अंतिम ‘ब्रेकथ्रू’ पूरा हुआ, जिसके बाद यह परियोजना एक निर्णायक चरण में पहुंच गई है. ये उपलब्धि केवल इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और लद्दाख की कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
जोजिला टनल जम्मू-कश्मीर के गंदरबल जिले के बालटाल और लद्दाख के द्रास सेक्टर के मीनामार्ग को जोड़ेगी. लगभग 13.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है. इस ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब, दो-तरफा रोड टनल होगी.
टनल निर्माण की भाषा में ‘ब्रेकथ्रू’ उस क्षण को कहा जाता है जब सुरंग के दोनों सिरों से की जा रही खुदाई आखिरकार आपस में मिल जाती है. इसका मतलब है कि सुरंग का मुख्य खुदाई कार्य पूरा हो चुका है. हालांकि, इसके बाद भी फिनिशिंग, वेंटिलेशन, सुरक्षा प्रणाली, बिजली और सड़क निर्माण जैसे कई काम बाकी रहते हैं.
लद्दाख भारत का ऐसा क्षेत्र है जो हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण लगभग छह महीने तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है. जोजिला दर्रा बर्फ की मोटी परतों से ढक जाता है और यातायात पूरी तरह बंद हो जाता है. टनल बनने के बाद यह स्थिति बदल जाएगी. श्रीनगर से कारगिल और लेह तक पूरे साल सड़क संपर्क बना रहेगा. इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बड़ी राहत मिलेगी.
जोजिला टनल का सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व भारतीय सेना के लिए है. पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच सेना को सैनिकों, हथियारों, गोला-बारूद और अन्य जरूरी सामग्री तेजी से पहुंचाने की जरूरत होती है. अभी तक खराब मौसम और बर्फबारी के कारण कई बार आपूर्ति प्रभावित होती रही है. टनल शुरू होने के बाद सेना को हर मौसम में तेज और सुरक्षित मार्ग मिलेगा. इससे भारत की सैन्य तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी.
विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स से भी जीते जाते हैं. अगर सैनिकों और संसाधनों को तेजी से सीमा तक पहुंचाया जा सके तो ये बड़ी रणनीतिक बढ़त होती है. जोजिला टनल भारतीय सेना को यही लाभ देगी. इससे लद्दाख सेक्टर में तैनात सैनिकों को समर्थन पहुंचाना आसान होगा और किसी भी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम होगा.
टनल केवल सेना के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी वरदान साबित होगी. लद्दाख में पर्यटन उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. पूरे साल सड़क संपर्क मिलने से पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है. इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों, किसानों और छोटे व्यवसायों को भी अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
जोजिला टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) तकनीक से बनाया जा रहा है. हिमालयी क्षेत्र की कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों में यह तकनीक सबसे प्रभावी मानी जाती है. अत्यधिक ऊंचाई, बर्फबारी और कमजोर चट्टानों के बीच इस परियोजना को पूरा करना भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है. कुल मिलाकर, जोजिला टनल केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि लद्दाख की जीवनरेखा, भारतीय सेना की रणनीतिक ताकत और देश के बुनियादी ढांचे की नई पहचान बनकर उभर रही है.
जोजिला टनल कहां बन रही है?
ये सुरंग जम्मू-कश्मीर के बालटाल को लद्दाख के मीनामार्ग से जोड़ेगी. इसके जरिए कश्मीर और लद्दाख के बीच सालभर सड़क संपर्क बना रहेगा.
टनल की लंबाई कितनी है?
जोजिला टनल की कुल लंबाई 13.15 किलोमीटर है. ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में बनने वाली दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल में शामिल होगी.
इसे खास क्यों माना जा रहा है?
यह 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही दुनिया की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब, दो-तरफा रोड टनल है. इससे लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी.
भारतीय सेना को इससे क्या फायदा होगा?
सेना को चीन सीमा तक सैनिकों और सैन्य सामग्री पहुंचाने में आसानी होगी. बर्फबारी के दौरान भी लॉजिस्टिक सप्लाई प्रभावित नहीं होगी.
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