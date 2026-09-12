ऑनलाइन खाना मंगाना हुआ और महंगा, अब C0D पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज; जानिए कितने बढ़े पैसे?

Zomato Fee Hike: अगर आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी यानी CoD का ऑप्शन चुनते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, जोमैटो ने CoD ऑर्डर्स पर अब एक्स्ट्रा चार्ज लेना शुरू कर दिया अलग-अलग जगहों पर यह फीस कम से कम 5 रुपये बताई जा रही है, जबकि कुछ यूजर्स ने बताया कि उनके लोकेशन पर यह फीस 20 तक पहुंच गई.
चलिए अब आपको पूरा बिल समझाते हैं. ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते वक्त ग्राहक सिर्फ खाने की कीमत नहीं बल्कि डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फी, GST और रेस्टोरेंट पैकिंग जैसे कई चार्ज जुड़ जाते हैं. इसके अलावा, डिलीवरी पार्टनर की फीस और Platform फी पर भी GST लगाया जाता है. ऐसे में छोटी रकम वाला ऑर्डर कई बार उम्मीद से काफी ज्यादा हो जाता है. अब CoD पर नया चार्ज जुड़ने से कैश से पेमेंट करने वाले ग्राहकों की जेब ढीली होगी.
कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर Zomato के यूजर्स सोशल मीडिया पर शिकायतें शेयर कर रहे हैं. वहीं, Swiggy फिलहाल CoD ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग के लिए ऐसा कोई चार्ज नहीं ले रहा है. दूसरी तरफ, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Zepto पर भी कुछ यूजर्स ने CoD ऑर्डर्स में 25 रुपये तक एक्स्ट्रा फीस जोड़ने का आरोप लगाया. हालांकि, Zomato की ओर से इस नए चार्ज पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
STORY | Zomato starts levying additional fee on cash-on-delivery orders
Online food delivery platform Zomato has introduced a separate fee on cash-on-delivery (COD) orders, with the charges varying across users and order values, checks on the company’s app showed on Saturday.… pic.twitter.com/3vGJlR4d0N
— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
इससे पहले Zomato ने Platform फीस बढ़ाई थी. इस साल मार्च में कंपनी ने इसे करीब 19.2 फीसदी बढ़ाकर 14.90 कर दिया था, जो पहले 12.50 रुपये थी. कंपनी के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, Platform फी फिलहाल 14.99 रुपये (GST के बिना) है. ऐसे में डिलीवरी फी और दूसरे शुल्कों के बाद अब CoD पर अतिरिक्त फीस ग्राहकों के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का खर्च और बढ़ा सकती है.
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