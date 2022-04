Zomato, Swiggy Down: पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप स्विगी और जोमैटो देश भर में कुछ समय के लिए डाउन रही. इसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि लगभग आधे घंटे तक डाउन रहने के दोनों फूड डिलीवरी ऐप की सेवाएं फिर से बहाल हो गईं.Also Read - सीसीआई के जांच के आदेश से ZOMATO पर बिकवाली का दबाव, इस साल अब तक 41 फीसदी टूटे शेयर

How come @swiggy_in @SwiggyCares and @zomatocare stopped working at the same time 😭

— FriesBeforeGuys (blue tick) (@alltimefoodie24) April 6, 2022