नई दिल्ली: 34 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जुबेदा बेगम को भारतीय नागरिकता मिल ही गई. मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली जुबेदा बेगम (Zubaida Begum) ने 34 साल पहले भारतीय मूल के व्यक्ति से शादी की थी. तभी से वह यूपी के मुजफ्फरपुर में रह रही हैं. भारतीय नागरिकता मिलने की खुशी जाहिर करते हुए जुबेदा ने कहा कि मैंने इस दिन के लिए 34 साल तक इंतजार किया है. बीते 34 सालों में मैंने लखनऊ से दिल्ली के ना जाने कितने चक्कर लगाए है. मुझे यह बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था.

Muzaffarnagar: Zubaida Begum – hailing from Pakistan, & married to an Indian citizen, was granted Indian citizenship last week, after 34 yrs of her marriage. She says, “We ran from pillar to post, in Lucknow & Delhi. Now I feel good. I should’ve been granted this earlier.”(05.10) pic.twitter.com/GoCQpcUlZy

Local Intelligence Unit (LIU) Inspector, Naresh Kr: She got married in 1985 & applied for Indian nationality in 1994. When she completed 7 years on the basis of her LTV (Long Term Visa), the process began. On the basis of her conduct, she was granted Indian citizenship last week. https://t.co/vvXLL7SIAc pic.twitter.com/zTA1E0nXVo

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2019