Zydus Cadila, Emergency Use, DCGI, Covid Vaccine, Zydus Cadila Vaccine DNA, News: अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्‍द ही 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्‍चों को भी कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जायडस कैडिला की डीएनए वैक्‍सीन जल्‍द उपलब्‍ध हो सकेगी. एक बड़े घटनाक्रम में जायडस कैडिला (Zydus Cadila) ने अपनी वैक्‍सीन DNA के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन किया है. जायडस कैडिला ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (Emergency Use Authorisation) यानि (ईयूए) के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) से अनुमोदन की मांग करते हुए आवेदन किया दवा उत्‍पादक कंपनी जायडस कैडिला की डीएनए वैक्‍सीन (DNA vaccine) को उपयोग की अनुमति मिलने के बाद इसे 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्‍चों को दिया जा सकेगा.

बता दें कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्‍चों के लिए वैक्‍सीन की भी बड़ी आवश्‍यकता महसूस की जा रही थी. जायडस कैडिला की डीएनए (DNA) वैक्सीन के लांन्‍च होने के बाद इसे 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों को दिया जा सकता है. वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण पूरा हो चुका है. कंपनी की योजना एक साल में 120 मिलियन खुराक बनाने की योजना है.