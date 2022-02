COVID-19 Vaccine: कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत के पास एक और वैक्सीन आ गई है. Zydus ने बताया कि कंपनी भारत सरकार को अपनी तीन-डोज़ कोरोना वैक्सीन ZyCoV-D की सप्लाई शुरू कर दी है. फार्मास्युटिकल कंपनी भी प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है. जायडस कैडिला (Zydus Cadila) की वैक्सीन की तीन डोज लगाई जानी है. इस वैक्सीन को केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में मंजूरी दी थी.Also Read - शॉपिंग स्टोर में 16 सेकंड उतारे रखा मास्क, पुलिस ने लगा दिया 2 लाख रुपये का जुर्माना

Zydus has started supplies of its three-dose COVID-19 vaccine ZyCoV-D to Govt of India. The pharmaceutical company is also planning to make the vaccine available in the private market: Company statement

— ANI (@ANI) February 2, 2022