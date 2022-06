Kashmir Target Killing: जम्मू-कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है. कश्मीरी हिंदुओं ने सपरिवार घाटी छोड़ने की बात कही है. कई जगहों से लोगों के पलायन की भी खबर है. घाटी में एक बार फिर से अस्थिरता का माहौल बनता जा रहा है. इसे लेकर शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय बैठक की. जिसमें उन्होंने टारगेट किलिंग के खिलाफ सख्त और सटीक कदम उठाए जाने का निर्देश दिया. शाह ने कहा कि कश्मीरी हिंदू घाटी में ही रहेंगे. उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं में शामिल आतंकियों और उनसे जुड़े ओवर ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है.Also Read - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने फूट-फूटकर रोने लगे सिद्धू मूसेवाला के पिता, बोले- केंद्रीय एजेंसी करे जांच

शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर से प्रवासियों को निशाना बनाया है. जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंक दिया. इसमें 2 प्रवासी मजदूर घायल हो गए हैं. Also Read - कश्मीर में टारगेट कीलिंग के बीच 177 कश्मीरी पंडितों का श्रीनगर ट्रांसफर, सुरक्षित स्थानों पर हुई तैनाती

हालांकि शुरुआत में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि ये गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से मजदूर घायल हो गए हैं. लेकिन पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकी हमला है, सिलेंडर में ब्लास्ट की घटना नहीं है. Also Read - सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से मिलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah, पंजाब सरकार से करेंगे ये मांग

#Terrorists lobbed a #grenade at Aglar Zainapora, area of #Shopian, resulting in minor injuries to 02 outside labourers. Area has been cordoned off. Further details shall follow.@JmuKmrPolice

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) June 3, 2022