भारत-पाक युद्ध-1971: लोंगेवाला की लड़ाई 'बॉर्डर' के असली हीरो का निधन, पीएम मोदी, शाह, सुनील शेट्टी ने दुख जताया

जोधपुर/नई दिल्ली: राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस और असाधारण वीरता दिखाने वाले सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व जवान (सैनिक) भैरों सिंह राठौड़ का सोमवार को जोधपुर में निधन हो गया. वह 81 वर्ष के थे.

भारत-पाकिस्तान के इस युद्ध पर बनी बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म ‘बॉर्डर’ में अभिनेता सुनील शेट्टी ने उनका किरदार निभाया था. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक ट्वीट किया, जांबाज भैरों सिंह राठौड़ ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)-जोधपुर में अंतिम सांस ली.

बीएसएफ के महानिदेशक और सभी रैंकों के अधिकारियों ने 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध के हीरो एवं सेना पदक से सम्मानित नायक (सेवानिवृत्त) भैरों सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया. बीएसएफ उनकी बहादुरी, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण को सलाम करता है.

From the Archives by the legendary hero himself: Naik (Retd) Bhairon Singh, Sena Medal, 14 Bn BSF narrates his experience in the Longewala Battle during the 1971 Indo-Pakistan War. #JaiHind #1971War pic.twitter.com/TDgNb88Hc8 — BSF (@BSF_India) December 19, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भैरों सिंह राठौड़ के निधन पर दुख जताया है. मोदी ने ट्वीट किया, नायक (सेवानिवृत्त) भैरों सिंह जी को हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर महान साहस दिखाया. उनके निधन से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. ओम शांति.