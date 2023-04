IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न का आरोप, पीड़िता का दावा- पार्टी नेतृत्व ने नहीं लिया एक्शन

इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न का आरोप लगा है. ये आरोप उन्हीं की पार्टी नेता और असम इंडियन यूथ कांग्रेस इकाई की अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने लगाया है. दत्ता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि श्रीनिवास बीवी और आईवाईसी सचिव इंचार्ज वर्धन यादव पिछले छह महीने से लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्धन यादव नहीं जानते कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है. वो मुझे ‘ए लड़की’ कहकर बुलाते हैं. वो नाम लेकर नहीं बुलाते हैं और ना ही प्रेसिडेंट कहकर संबोधित करते हैं. अंकिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस संबंध में पार्टी नेतृत्व के समक्ष शिकायत दर्ज कराई मगर अभी तक इस संबंध में यादव के खिलाफ जांच कमेटी का गठन नहीं किया गया है.

दत्ता ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास पिछले छह महीनों से उनका मानसिक उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर उनसे भेदभाव कर रहे हैं. अंकिता दत्ता ने इस संबंध में सिलसिवार तरीके से किए ट्वीट में कहा, ‘राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के समक्ष कई बार व्यथा सुनाने के बावजूद (पार्टी) नेतृत्व उसे अनसुना करता रहा.’ उन्होंने दावा किया कि शिकायत किए जाने के बावजूद श्रीनिवास के खिलाफ कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई.