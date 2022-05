Odisha News: ओडिशा के बंदरगाह क्षेत्र में कुछ लोगों ने कथित तौर पर चोरी के आरोप में युवक की पिटाई के बाद उसे ट्रक में बांधकर चप्पलों की माला पहना दिया था. ट्रक से बंधा और चप्पलों की माला पहनने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने को संज्ञान में लिया है. वायरल वीडियो के संबंध में ट्रक चालक और सहायक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक ड्राइवर उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों को आज अदालत में पेश करेगी.Also Read - समुद्र की लहरों पर सवार होकर आया 'सोने का रथ', Video में देखें कैसे लोगों ने उसे किनारे तक पहुंचाया

पुलिस जांच में सामने आया कि यह घटना पारादीप बंदरगाह इलाके की है. ट्रक के नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची.

Odisha | Police lodged case against truck driver & helper in connection with viral video of a man who was tied to a truck with garland of slippers around his neck in Paradeep port area for alleged theft.Accused driver, his helper to be produced before court today: Paradeep Police pic.twitter.com/doy1jzLcEF

— ANI (@ANI) May 26, 2022