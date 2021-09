निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने आज गुरुवार को पांच राज्यों की छह राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव (Rajya Sabha Bypolls) की तारीख का ऐलान कर दिया. इन सभी सीटों पर मतदान 4 अक्‍टूबर को होगा.Also Read - Assam Boat Accident Update: ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने के बाद अभी भी 70 लोग लापता, 50 को बचाया गया

आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की एक-एक और तमिलनाडु की दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी.

आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, नामांकन की आखिरी तारीख 22 सितंबर है, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 सितंबर है. चुनाव की स्थिति में इन सभी सीटों पर चार अक्टूबर को मतदान होगा. परिणाम 4 अक्‍टूबर को ही आ जाएंगे.

Election Commission of India to hold Rajya Sabha bypolls for six seats – one each in West Bengal, Assam, Maharashtra & Madhya Pradesh & two seats in Tamil Nadu on October 4

Bypolls for an Assembly Council seat in Bihar to be held on October 4

