भक्ति के रंग में रंगा कश्मीर का लाल चौक, 34 साल बाद आनंदेश्वर मंदिर में हवन और पूजा | VIDEO

J&K Latest News: आज से लगभग साढ़े चार साल पहले केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाले धारा-370 को खत्म कर दिया था. अनुच्छेद 370 (Article 370) खत्म होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है. मालूम हो पहले यहां केंद्र सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहां केंद्र का हर कानून लागू होता है. साथ ही कई समुदायों को कई सारे अधिकार भी मिलते हैं. दावा किया जाता है कि 4 सालों में जम्मू-कश्मीर में काफी बड़े बदलाव आए हैं. इस बीच, कश्मीर का दिल कहे जाने वाले श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है.

दरअसल, लाल चौक घंटाघर से कुछ कदम दूर मैसूमा इलाके में करीब 350 साल पुराने आनंदेश्वर भैरवनाथ मंदिर (Anandeshwar Bhairav Mandir J&K) में हवन किया गया. बताया जा रहा है कि इस मंदिर में करीब 34 साल बाद हवन और भव्य पूजा का आयोजन किया गया. जानकारी के अनुसार, इस हवन का आयोजन आनंदेश्वर भैरवनाथ ट्रस्ट की ओर से शनिवार को भैरवनाथ जी की जयंती पर किया गया. आयोजकों ने 150 से अधिक लोगों को इस हवन और पूजा में आमंत्रित किया था.

VIDEO | Kashmiri Pandits express their happiness as they perform ‘hawan’ at Mausima Temple in #Srinagar, Jammu and Kashmir, after over 35 years.

