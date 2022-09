Udhampur Blast: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आठ घंटे के अंदर दूसरा बम धमाका हुआ है. ADGP मुकेश सिंह के अनुसार दूसरा धमाका बस के अंदर आज सुबह करीब 6 बजे हुआ. मुकेश सिंह ने कहा कि डोमेल चौक के पास बीती रात करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में धमाका हुआ था. ठीक वैसा ही दूसरा धमाका आज सुबह करीब 6 बजे पुराना बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में हुआ. इस धमाके में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. बताया जा रहा है कि धमाके के दौरान बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था. इस वजह से धमाके में किसी की जान नहीं गई.Also Read - जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में रात में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में ब्लास्ट, दो लोग जख्मी, देखें CCTV फुटेज

बस में बस धमाके के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. बस स्टैंड को अस्थायी तौर पर कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया गया है. तलाशी अभियान के बाद ही इसे यात्रियों के लिए चालू किया जाएगा. पुलिस और बम निरोधक दस्ता अन्य बसों में की जांच कर रही है.

J&K | Another mysterious blast occurred on a bus in Udhampur. The second blast in last 8 hours. https://t.co/nKTPP3QKgV pic.twitter.com/SBGw6URNU9

— ANI (@ANI) September 29, 2022