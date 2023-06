जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, BSF ने बरामद किया आईईडी

BSF Recovers IED In J&K: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जम्मू-कश्मीर में बड़ी सफलता हाथ लगी है. दरअसल, बीएसएफ ने आज (12 जून) को जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया है. इस बात की जानकारी बीएसएफ अधिकारियों ने सोमवार को दी. मिली जानकारी के अनुसार, हंदवाड़ा-नौगांव राज्य राजमार्ग के किनारे एक पुलिया के पास भाटपुरा गांव में बीएसएफ ने IED बरामद किया.

#WATCH | J&K | Border Security Force Kupwara recovered IED in a general area of Bhatpura village near a culvert at the Hadwara-Naogaon state highway today. pic.twitter.com/UoaNE7Sccw — ANI (@ANI) June 12, 2023