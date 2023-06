जम्मू-कश्मीर में देर रात फिर कांपी धरती, कटरा में 4.3 तीव्रता का भूकंप

Earthquake hits Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कटरा शहर में बुधवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार, कटरा के 81 किमी पूर्व में 10 किमी की गहराई पर बुधवार तड़के 2:20 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के कटरा में बुधवार सुबह रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने एक ट्वीट में कहा, “रिचटर स्केल पर 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप आज ​​तड़के करीब 2.20 बजे कटरा, जम्मू-कश्मीर के 81 किमी ईएनई में आया”