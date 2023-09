Jammu Kashmir: अनंतनाग में गाड़ी के अंदर जोरदार धमाका, 8 घायल

Jammu Kashmir Latest News: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को एक मालवाहक वाहन में विस्फोट (Anantnag Explosion) होने से आठ लोग घायल हो गए. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यह जानकारी दी. घटना में किसी भी आतंकी पहलू से इनकार करते हुए पुलिस ने कहा कि विस्फोट एक मालवाहक वाहन में हुआ. वाहन कंक्रीट कंपन मशीन, एक पोर्टेबल जनरेटर और तेल का एक डिब्बा लेकर जा रहा था.

#WATCH | Eight labourers were injured after an explosion in a load carrier they were travelling in at Larkipora in Anantnag, Jammu & Kashmir, say police.

As per police, the condition of the injured persons is stable; no terrorist angle in the incident.

(Visuals from Government… pic.twitter.com/C5cTEe65FS

— ANI (@ANI) September 27, 2023