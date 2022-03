Grenade Attack in Srinagar: जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर (Shri Nagar) दोपहर बाद धमाके से दहल उठी. यहां श्रीनगर की अमीरा कदाल मार्केट (Amira Kadal Market) में दोपहर बाद एक ग्रेनेड हमला हुआ. जिसमें पुलिस के जवानों समेत कई लोग घायल हो गए. फिलहाल, घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. हमले किसने और क्यों किया, फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. न ही अभी तक किसी ने इस ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली है. हमले के बाद मार्केट में दहशत का माहौल है.Also Read - Jammu-Kashmir Earthquake: आज सुबह से दो बार कांपी जम्मू-कश्मीर की धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने जानकारी दी है कि श्रीनगर की अमीरा कदाल मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले में पुलिस के जवानों सहित कई लोग घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. Also Read - Grenade Attack in Jammu & Kashmir: आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर ग्रनेड अटैक किया, एक पुलिसकर्मी शहीद, 4 घायल

Jammu and Kashmir: Several injured including police personnel in a grenade attack at Amira Kadal market, Srinagar. All the injured have been shifted to hospital: Police pic.twitter.com/mfhDhlKD2v

— ANI (@ANI) March 6, 2022