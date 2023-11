4000 फीट की ऊंचाई पर दिवाली का जश्न, Video में देखें सेना के जवानों केसै मनाया त्योहार

Diwali 2023: देशभर में आज दीपावली पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. लोग एक-दूसरे के घर जाकर मिठाईयां और उपहार देकर त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, देश की रक्षा करने वाले जवान इस दिन भी सीमा की निगरानी कर रहे हैं. मीडिया एजेंसी ANI ने आज एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर की भारी बर्फबारी के बीच 4,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों को LoC पर पाकिस्तानी चौकियों के सामने गश्त कर देखा जा सकता है.

#WATCH | J&K: At 4,000 feet high, amid heavy snow, Army personnel conduct patrolling on LoC opposite Pakistan posts, during #Diwali pic.twitter.com/2ogmvYBPFZ

— ANI (@ANI) November 12, 2023