जम्मू-कश्मीर: अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की कोशिश नाकाम, BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया

J&K Latest News: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास मादक पदार्थ तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया और जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया. बीएसएफ के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

On the intervening night of 24/25 July, the vigilant BSF troops neutralised a Pak smuggler while he was trying to smuggle Narcotics through the Ramgarh border area. Four packets of suspected Narcotics (weighing approx 4 kgs) were found along with the body of the Pak smuggler.… pic.twitter.com/Ps40nvoJYC — ANI (@ANI) July 25, 2023