जम्मू: पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित अग्रिम चौकियों और गांवों पर मंगलवार को गोलाबारी की जिसमें दो नागरिकों की मौत हो गई और लगभग आठ अन्य घायल हो गये. एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि शाहपुर और किरनी सेक्टरों में सीमा पार से गोलीबारी और गोलाबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया.

प्रवक्ता ने बताया, ‘‘दोपहर बाद करीब 2.30 बजे, पाकिस्तान ने दो सेक्टरों में बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी करके और मोर्टार से गोले दागकर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया.’’ एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी और गोलाबारी में दो लोगों की मौत हो गई जिसमें एक महिला शामिल है और आठ अन्य घायल हो गये.

#UPDATE Jammu and Kashmir: Two civilians died and seven were injured in ceasefire violation by Pakistan in Shahpur sector of Poonch district, today. https://t.co/XWZhic6KY3 pic.twitter.com/NxOV2hwq2U

