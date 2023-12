Poonch Attack: पुंछ आतंकी हमले में शहीद जवानों को मुआवजा और नौकरी देगी सरकार

J&K Poonch Attack: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले से सेना के वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में शुक्रवार (22 दिसंबर) को तीन नागरिकों की मौत की सूचना आई थी. इसके बाद शनिवार को कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रत्येक मृतक के लिए मुआवजे की घोषणा की है. इसके अलावा, सरकार ने प्रत्येक मृतक के करीबी परिजन के लिए अनुकंपा नियुक्ति की भी घोषणा की है.

The death of three civilians was reported yesterday in Baffliaz of Poonch District. The medico-legal formalities were conducted and legal action in this matter has been initiated by the appropriate authority. The government has announced compensation for each of the deceased.…

