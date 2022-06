Jammu And Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से जन जीवन पर असर पड़ा है. भूस्खनल और पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है. इसकी जानकारी जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने दी है. पुलिस ने बताया कि भूस्खनल की वजह से पोशाना (Poshana) में मुगल रोड (Mughal road) और चीनी नाला (Chini nalla) में एसएसजी रोड (SSG road) समेत कई सड़कें बंद कर दी गई है. वहीं, श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी रोड भी मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि मुगल रोड हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए चालू कर दिया गया है.Also Read - जम्मू-कश्मीर: पुलवामा और सोपोर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

भूस्खनल की वजह से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं. इसकी वजह से कई जगहों पर जाम लग गया है. सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. मुख्य मार्गों पर पत्थर गिरे हुए हैं. जबकि कई जगहों पर सड़कों को भी नुकसान हुआ है. Also Read - जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा और कुलगाम में सुरक्षाबलों ने 7 आतंकियों को किया ढेर, सर्च अभियान जारी

Jammu-Srinagar National Highway blocked due to shooting stones/landslides at several places, also Mughal road blocked due to landslide at Poshana and SSG road blocked at Chini nalla due to landslide: J&K Traffic Police

(Pics: Ramaban Administration) pic.twitter.com/dgbN2Sdu7l

— ANI (@ANI) June 22, 2022