जम्मू में रोहिंग्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं की धरपकड़

Jammu News: सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अवैध रूप से जम्मू में बसे रोहिंग्याओं की धरपकड़ के लिए प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है. शनिवार को जम्मू पुलिस ने रोहिंग्याओं को मौलाना आजाद स्टेडियम में तलब कर उनके पहचान पत्रों व संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड की जांच की. पहले दिन 250 से ज्यादा रोहिंग्याओं की जांच की गई. इनमें अवैध मिले 168 रोहिंग्याओं को देर शाम बसों से हीरानगर जेल में बनाए गए होल्डिंग सेंटर में शिफ्ट किया गया. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार, अवैध रूप से रह रहे लोगों को म्यांमार डिपोर्ट किया जाएगा. जम्मू में रोहिंग्याओं की धरपकड़ आगे भी जारी रहेगी. केंद्र सरकार ने पहले ही साफ किया था कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को पूरे देश से बाहर किया जाएगा.

#WATCH | Jammu: Checking of documents by Jammu & Kashmir Police at the Rohingya colony in Bathindi area of Jammu. pic.twitter.com/To1aKQoPc1

— ANI (@ANI) December 19, 2023