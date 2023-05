जम्मू-कश्मीर में 15 जगहों पर NIA की छापेमारी, आतंकी साजिश के खिलाफ एक्शन

NIA Raids: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) आतंकवाद से जुड़े दो मामलों के सिलसिले में शनिवार (20 मई) जम्मू-कश्मीर के सात जिलों – श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुंछ और कुपवाड़ा में 15 स्थानों पर छापेमारी कर रही है.

National Investigation Agency (NIA)conducted searches at 15 locations in seven districts – Srinagar, Pulwama, Avantipora, Anantnag, Shopian, Poonchh and Kupwara – in J&K today in connection with two terror-related cases. — ANI (@ANI) May 20, 2023