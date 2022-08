Jmmu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. बांदीपोरा में बिहार के रहने वाले एक मजदूर को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. कश्मीर पुलिस ने बताया कि बांदीपोरा के सोदनारा सुंबल इलाके में मोहम्मद अमरेज नामक प्रवासी मजदूर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. गोली लगने लगे से मोहम्मद अमरेज घायल हो गया. इलाज के लिए उसे पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया. मृतक की बिहार के मधेपुरा जिले का रहने वाला था.Also Read - Grenade Attack in Jammu & Kashmir: आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर ग्रनेड अटैक किया, एक पुलिसकर्मी शहीद, 4 घायल

यह घटना गुरुवार देर रात की है. पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए. सूचना पर इलाके की घेराबंदी की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतक के परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है. Also Read - Terrorist Attacks In Kashmir: कश्‍मीर में एक घंटे के अंदर तीन आतंकी हमलों में तीन नागरिकों की हत्‍याएं की

During intervening night, terrorists fired upon & injured one migrant labourer Mohd Amrez, r/o Madhepura, Besarh, Bihar at Soadnara Sumbal, Bandipora. He was shifted to hospital for treatment where he succumbed: Kashmir Zone Police

