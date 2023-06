जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम (Kulgam) में मंगलवार तड़के सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस ने मौके पर ही एक आतंकवादी को मारा गिराया जिसके पास से हथियार और गोला-बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है. एनकाउंटर में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जवान जख्मी हो गया है.

#WATCH | One terrorist killed in an encounter in Kulgam, Jammu and Kashmir. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. A search operation is underway in the area. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/1OIdeTyEMc — ANI (@ANI) June 27, 2023