Fake News Alert: कश्मीर में बाहरी मजदूरों और अन्य कई तरह के कार्य करने वाले नागरिकों पर पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले बढ़े हैं. आतंकिवादियों ने कई बाहरी लोगों की हत्या भी कर दी है. इसके बाद एक खबर आई कि बाहरी मजदूरों और अन्य कई तरह के कार्य करने वाले लोगों को नजदीकी पुलिस या आर्मी कैंप में शिफ्ट किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ऐसी खबरों को निराधार बताया है और लोगों को ऐसी फेक खबरों के प्रति सचेत भी किया है.Also Read - जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जारी किया इमरजेंसी अलर्ट, 'गैर स्थानीय मजदूरों को तत्काल नजदीकी सुरक्षा शिविरों में शिफ्ट करें'

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस तरह की निराधार खबरों को लेकर एक ट्वीट किया है. बता दें कि इस फेक एडवायजरी के अनुसार सभी बाहरी मजदूरों को जल्द से जल्द जिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा नजदीकी आर्मी या पुलिस कैंप में शिफ्ट किए जाने की जानकारी दी गई थी. इस फेक एडवायजरी में ऊपर मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है और आईजी कश्मीर की तरफ से एसएसपी ने इसे जारी किया है. ऐसे अधिकारियों के नाम से और उनके हस्ताक्षर के साथ आई इस फेक एडवायजरी को लेकर शक की गुंजाइश भी कम थी. Also Read - Jammu and Kashmir: आतंकवादियों ने कश्मीर में फिर बिहार के तीन लोगों को मारी गोली, दो की मौत एक की हालत गंभीर

Order asking district police authorities to relocate non-local labourers to Police/Army camps is fake: IGP Kashmir@JmuKmrPolice pic.twitter.com/QY2dGV5KFI

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) October 17, 2021