PM Modi Kashmir Visit: आज कश्मीर दौरे पर PM मोदी, 370 हटने के बाद पहली बार करेंगे यात्रा, जानें क्या है तैयारी?

PM Modi Kashmir Visit: आगमी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर तरह से तैयारी कर रही है. बता दें पार्टी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में 400 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के हाथों में हैं. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह लगातार राज्यों के दौरें कर रहे हैं और अब वह कश्मीर का दौरा करेंगे.

जानकारी के मुताबिक, गुरूवार (7 मार्च) को पीएम मोदी कश्मीर यात्रा पर जाएंगे. यहां वह श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसी के साथ वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

कश्मीर दौरे से पहले पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, ‘मैं विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 7 मार्च को श्रीनगर में रहूंगा. वहां से राष्ट्र को विभिन्न विकास कार्य समर्पित किए जाएंगे. उनमें से सबसे अधिक कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से संबंधित 5000 करोड़ रुपये के विकास कार्य की शुरुआत होगी. पर्यटन से जुड़े विभिन्न कार्य भी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे.’

I will be in Srinagar tomorrow, 7th March to take part in the ‘Viksit Bharat Viksit Jammu Kashmir’ programme. Various development works will also be dedicated to the nation. Notable among them are works worth over Rs. 5000 crore relating to boosting the agro-economy. Various…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 6, 2024