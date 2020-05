नई दिल्‍ली: झारखंड में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के चार नए मामले सामने आए हैं, ये सभी केस रांची के हिंदपीरी इलाके से आए हैं. इस तरह झारखंड में COVID19 positive cases की संख्‍या बढ़कर 119 हो गई. Also Read - 24 घंटे में रिकॉर्ड 3900 मामले, भारत में 46711 कोरोना संक्रमित; विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 'वंदे भारत मिशन' शुरू

यह बात मंगलवार को झारखंड के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने दी है. Also Read - कोरोना वायरस का टीका विकिसत करने में लगा भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा

Four new #COVID19 positive cases recorded in Jharkhand today; all 4 are from Hindpiri area of Ranchi. There are 119 total positive cases in the state now: State Health Secretary Nitin Madan Kulkarni Also Read - देश की राजधनी दिल्‍ली में Coronavirus के मामले 5 हजार के पार, अब तक 64 मौतें

— ANI (@ANI) May 5, 2020