झारखंड में 5 माओवादियों ने किया सरेंडर, दो एके 56 समेत कई राइफलें, 1855 कारतूस, विस्फोटक जब्त

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में पांच माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें से दो नक्सलियों पर कुल 15 लाख रुपये का इनाम था. इनसे दो एके 56 राइफल, एक एसएलआर राइफल, एक इंसास राइफल, दो .303 राइफल, एक अमेरिका में बनी राइफल, एक एयर गन, दो देसी राइफल, एक पिस्तौल, 1855 गोलियां और अन्य विस्फोटक बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ लखन यादव, सब जोनल कमांडर शाहदेव यादव उर्फ लतन यादव, सब जोनल कमांडर नीरू यादव उर्फ सालिम,सब जोनल कमांडर संतोष भुइयां उर्फ सुखन और सदस्य अशोक बैगा उर्फ अशोक परहिया शामिल हैं. इनमें से अमरजीत यादव पर दस लाख और शाहदेव यादव पर पांच लाख रुपये का इनाम था.

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी- ऑपरेशन) अमोल वी होमकर ने कहा, ये पांचों माओवादी झारखंड के चतरा, पलामू और हजारीबाग जिलों तथा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में वांछित थे. अमरजीत की 81 मामलों में, शाहदेव की 53, नीरू की 60, संतोष की 27 और अशोक की दो मामलों में तलाश थी.