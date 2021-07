7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. इसी कड़ी में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है.Also Read - 7th Pay Commission Latest News: इस राज्य में 11.25 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता, अब 21.20% मिलेगा DA

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया है. सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा.

Jharkhand government has decided to increase the Dearness Allowance of the state employees from 17% to 28%. This will be effective from 1st July 2021.

