बोकारो (झारखंड): बोकारो के करमा गांव के 42 वर्षीय भखल घासी की कथित तौर पर भुखमरी के कारण मौत हो गई. हालांकि, उपायुक्त (डीसी) ने कहा कि लंबी बीमारी के कारण घासी की मृत्यु हो गई. बोकारो के डीसी मुकेश कुमार ने कहा, “वह एनेमिक था और डॉक्टर की निगरानी में था. वह बेंगलुरु में काम करता था और छह महीने पहले बीमार हो गया था. लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई.”

Bokaro DC: Entire family is anemic. BDO has been asked to immediately sanction benefit under ‘Bhimrao Ambedkar Awas Yojana’ for widows. His wife is in serious anemic position, she’ll be given treatment on govt fund. Complete body profile test of entire family will be done.(07.03) https://t.co/4Tk6T2R04j pic.twitter.com/edeAZp2OcX

— ANI (@ANI) March 8, 2020