Uttam Anand Murder Case Update: धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद (ADJ Uttam Anand) की 28 जुलाई की सुबह धनबाद में टहलने के दौरान एक ऑटो की टक्कर से मौत (killing of Dhanbad dist judge) होने के बाद मामले की जांच सौंपी जा चुकी है. इस मामले में धनबाद पुलिस ने हत्‍या का केस दर्ज किया था. धनबाद पुलिस ने कल रविवार को एक स्‍पेशल अभियान चलाया. 243 संदिग्‍धों से पूछताछ, 53 होटलों में तलाशी ली और 250 ऑटो रिक्‍शा जब्‍त किए हैं.

धनबाद जिला न्यायाधीश की हत्या पर धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने कल रविवार को कहा, " आज एक बड़ा अभियान चलाया गया. करीब 243 संदिग्धों से पूछताछ की गई. अलग-अलग घटनाओं में 17 गिरफ्तारियां 53 होटलों की जांच की गई. हमने बिना किसी वैध दस्तावेज के लगभग 250 ऑटो रिक्शा जब्त किए. जांच जारी है.

A major drive was conduted today. Around 243 suspects were interrogated. 17 arrests in different incidents. 53 hotels were checked. We seized around 250 auto rickshaws with no valid documents. Probe is on: Dhanbad SSP Sanjeev Kumar on alleged killing of Dhanbad dist judge (01.08) pic.twitter.com/J9rsURIuFt

