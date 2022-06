Agnipath Scheme Protest: सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी से जारी पूछताछ के बीच कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर बेहद ‘अमर्यादित टिप्पणी’ की है. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी भी हिटलर की मौत मरेंगे, अगर उन्होंने हिटलर के रास्ते पर चलना बंद नहीं किया तो. सुबोध कांत सहाय के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सभी ने इस बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए सुबोध कांत की आलोचना की है.Also Read - Agnipath Scheme Protest: चेन्नई डिवीजन के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लैटफॉर्म टिकट पर लगा प्रतिबंध, जानें क्या है कारण

#WATCH | Modi will die Hitler’s death if he follows his path, says Congress leader Subodh Kant Sahay at party’s ‘Satyagrah’ protest against ED questioning of Rahul Gandhi & Agnipath scheme in Delhi pic.twitter.com/fO8LfRShvK

कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय के विवादित बयान पर झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा कि – ‘कांग्रेस हताश और निराश है, इसलिए उनके नेता ऐसा बयान देते हैं. पीएम मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं देश के पीएम हैं’ Also Read - कांग्रेस ने बताया, Agnipath Scheme लाने के पीछे सरकार की असली मंशा क्या है; आप भी जानें

वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले- ‘गांधी परिवार इन चीजों को सहमति दे रहा है, कांग्रेस अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है, कांग्रेस बताए क्या ये सत्याग्रह है?’

#WATCH | Subodh Kant Sahay speaks on his earlier statement, ‘Modi will die Hitler’s death if he follows his path’

Says “…Ask Narendra Modi, he too must have raised this slogan. It’s a slogan- jo Hitler ki chaal chalega, wo Hitler ki maut marega. Ask him what path is he taking” pic.twitter.com/JrY4iFo2wY

— ANI (@ANI) June 20, 2022