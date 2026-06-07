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वायुसेना अधिकारी को पत्नी ने ही ठग लिया, ससुर भी साजिश में शामिल, 23 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज

Ranchi wife father in law cheating FIR: झारखंड के रांची में वायुसेना के एक अधिकारी ने अपनी ही पत्नी और ससुर पर करीब 23 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए रातू थाने में FIR दर्ज कराई है.

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: June 7, 2026, 3:13 PM IST
Air Force officer duped by wife father-in-law
वायुसेना अधिकारी ने पत्नी-ससुर पर लगाया ठगी का आरोप (सांकेतिक इमेज AI से है)

Jharkhand IAF officer cheated: शादी का रिश्ता आपसी विश्वास और भरोसे की सबसे मजबूत बुनियाद पर टिका होता है, लेकिन जब जीवनसाथी ही आपके भरोसे को अनदेखा कर आपको चूना लगाने लगे, तो इंसान का भी रिश्तों से भरोसा उठने लगता है. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला झारखंड की राजधानी रांची के रातू इलाके से सामने आया है, जहां एक भारतीय वायुसेना के एक जवान ने अपने ससुराल वालों पर 23 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है.

ससुर-पत्नी के खिलाफ वायुसेना अधिकारी का दावा

वायुसेना के पीड़ित अधिकारी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी पत्नी और ससुर ने उससे मदद मांगना शुरू कर दिया था. कभी घरेलू जरूरत तो कभी किसी व्यक्तिगत मजबूरी का बहाना बनाकर दोनों उनसे लगातार मोटी रकम की डिमांड करते रहे. रिश्ते की मर्यादा और जीवनसाथी पर आंख मूंदकर भरोसा करने की वजह से वे बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे देते चले गए.

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23 लाख रुपये का उधार

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ससुराल वालों की मांग का सिलसिला महीनों तक चलता रहा. एक बार जब अफसर ने हिसाब लगाया तो उनके होश उड़ गए. ससुर और पत्नी को दी गई मदद राशि 23 लाख रुपये से भी अधिक हो चुकी थी. जब अधिकारी ने अपनी मेहनत की इस गाढ़ी कमाई को वापस मांगना शुरू किया, तो ससुराल वालें टालमटोल करने लगे.

बात पहुंच गई थाने

वहीं, पैसे वापस मांगने पर अधिकारी को हर बार नया बहाना थमा दिया जाता था और जल्द भुगतान का झांसा देकर टाल दिया जाता था. काफी समय बीतने और पैसे ना मिलने के बाद जब अफसर को समझ आया कि उनके साथ गहरी धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने कोर्ट-कचहरी के बजाय सीधे पुलिस की शरण ली. आखिरकार थक-हारकर उन्होंने रांची के रातू थाने में अपनी ही पत्नी और ससुर के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करा दी.

पुलिस खंगाल बैंक खाता

इस मामले के सामने आते ही रातू थाने की पुलिस फौरन जांच में जुटी गई है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला चूंकि पारिवारिक संबंध और लेन-देन से जुड़ा है, इसलिए बैंक ट्रांसफर के तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है. सबूत जुटाने के बाद जल्द ही आरोपी पत्नी और ससुर को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाएगा

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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