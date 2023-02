केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, झारखंड में हो रहा जनसांख्यिकीय बदलाव, आदिवासियों का प्रतिशत घट रहा

Jharkhand, Amit Shah, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister) ने शनिवार को झारखंड के देवघर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के 450 करोड़ रुपए के नैनो यूरिया संयंत्र और टाउनशिप की आधारशिला रखी. इसके बाद बीजेपी की एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार पर हमला साधा और कहा, झारखंड में जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है, आदिवासियों का प्रतिशत घट रहा है. आदिवासियों की आबादी 35 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत हो गई है. उन्होंने कहा, आदिवासी लड़कियों की हत्या की जा रही है और सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है.

भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण झारखंड में आदिवासियों की आबादी 35 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठिए राज्य में आदिवासी महिलाओं से शादी कर जमीन हड़प रहे हैं.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है. रेलवे वैगनों और ट्रैक्टरों का उपयोग कर संसाधनों को लूटा जा रहा है. लोग राज्य में इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे.

शाह ने पिछले साल दुमका में 12 वीं कक्षा की एक छात्रा की हत्या का जिक्र करते हुए, जिसे उसके पीछा करने वाले ने जिंदा जला दिया था, शाह ने कहा, “आदिवासी लड़कियों की हत्या की जा रही है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है.”

कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी. केंद्रीय गृह मंत्री शाह देवघर में कहा, जामताड़ा और देवघर साइबर क्राइम के हब बन गए हैं, लेकिन (सीएम) हेमंत सोरेन ने भारत सरकार की हर मदद को नजरअंदाज कर दिया है. 2024 में हम सभी 14 सीटें जीतेंगे और विधानसभा चुनाव भी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे.