Ankita Singh Dumka Hatyakand: झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह को जिंदा जलाकर मारने से जुड़े केस में नया मोड़ आया है. प्रदेश बाल कल्याण समिति ने बताया कि पीड़िता की उम्र 15 साल है. ऐसे में हत्यारे शाहरुख के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जाएं. बाल कल्याण समिति ने पाया कि लड़की की उम्र 15 साल है जबकि पुलिस ने उसके बयान के आधार पर उम्र 19 साल दर्ज की है.

वहीं आज बुधवार को पीड़िता के पिता ने एएनआई को बताया कि उनकी बेटी की उम्र 16 साल है. जब वो बयान दे रही थी तब पुलिस ने गलत सुना होगा, चूंकि वो जलने की वजह से अच्छी स्थिति में नहीं थी.

Jharkhand | Dumka girl death case: My daughter's age is 16 yrs, police might have heard it inaccurately while she was giving statement as she was not in good condition due to burn injuries. Police took her Aadhaar card & class 10th certificate to correct it:Deceased girl's father https://t.co/0d1UADE1FP pic.twitter.com/MzKdQWHrAo

— ANI (@ANI) August 31, 2022