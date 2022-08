Ankita Singh Murder Case, Hemant Soren, Dumka, Jharkhand: झारखंड के दुमका में मंगलवार को शाहरुख नामक एक युवक ने एकतरफा प्यार में असफल होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती अंकिता सिंह को जिंदा जला दिया था, जिससे कल रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में लड़की के हत्या की घटना को लेकर आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही है.Also Read - 'दिल्ली में AAP नहीं पाप सरकार', बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया एक और घोटाले का आरोप

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, समाज में कई तरह की कुरीतियां देखने को मिल रही हैं. यह घटना दिल दहला देने वाली है और कानून अपना काम कर रहा है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हमारी कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द सजा मिले. Also Read - झारखंड के सियासी संकट पर सस्पेंस बरकरार, राज्यपाल आज ले सकते हैं फैसला; विधायक बोले- दम है तो बर्खास्त करें हमारी सरकार

सीएम सोरेन दुमका ने कहा, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए. ऐसी घटनाओं के लिए मौजूदा कानूनों को और मजबूत करने के लिए कानून लाया जाना चाहिए. Also Read - अंकिता की मौत पर झारखंड में बवाल, एकतरफा प्यार में शाहरुख ने जलाया जिंदा; धारा 144 लागू

Such people should not be forgiven, they should be given the strictest of punishments. Laws should be brought in to further strengthen the existing laws for such incidents: Jharkhand CM Hemant Soren on the death of a girl after being set ablaze in Dumka https://t.co/LfstO7m9Yw pic.twitter.com/2j8z0a7aew

— ANI (@ANI) August 29, 2022