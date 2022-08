Dumka girl ablaze incident,नई दिल्ली/ रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में 12वीं की छात्रा की मौत के बाद परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने और फास्ट ट्रैक कोर्ट से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को कहा कि उसने झारखंड के पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर दुमका में 12वीं की छात्रा को जलाने की घटना की निष्पक्ष जांच करने को कहा है. आयोग ने सात दिनों के भीतर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है.Also Read - अंकिता सिंह मर्डर केस: युवती को जिंदा जलाने की घटना पर सीएम सोरेन बोले- आरोपी को जल्द और सख्त सजा मिले

ताजा जानकारी के मुताबिक, दुमका हत्याकांड के दूसरे आरोपी नईम उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. दुमका एसपी अंबर लकड़ा ने इस बात की पुष्टि क्रेट हुए बताया कि आरोपी को दुमका कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है. Also Read - झारखंड के सियासी संकट पर सस्पेंस बरकरार, राज्यपाल आज ले सकते हैं फैसला; विधायक बोले- दम है तो बर्खास्त करें हमारी सरकार

Jharkhand | Naeem alias Chhotu Khan, the second accused in Dumka murder case, has been arrested. After presenting the accused in Dumka court, he was sent to jail: Dumka SP Amber Lakra https://t.co/Fu6bDvGAOd pic.twitter.com/J2qdAW9iKf — ANI (@ANI) August 29, 2022

Also Read - अंकिता की मौत पर झारखंड में बवाल, एकतरफा प्यार में शाहरुख ने जलाया जिंदा; धारा 144 लागू

इस घटना में झारखंड के दुमका में 23 अगस्त को शाहरुख नामक एक युवक ने एकतरफा प्यार में असफल होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया. घटना में 90 फीसदी झुलस गयी युवती को इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार तड़के ढाई बजे उसकी मौत हो गई.

Jharkhand CM Hemant Soren expressed grief over the death of a class 12th girl in Dumka. CM has ordered the Dumka administration to provide an assistance of Rs 10 lakhs to the kin of the deceased & directed the proceedings to be done from the fast track court: CMO (File photo) https://t.co/Fu6bDvpxMd pic.twitter.com/q0ijnzk74m — ANI (@ANI) August 29, 2022

दुमका में एक लड़की की मौत पर एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा, चूंकि गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, इसलिए हमने झारखंड के डीजीपी से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी. एक मानसिकता है कि आप किसी महिला को जबरदस्ती शादी के लिए कहते हैं और अगर वह मना करती है, तो उसे आग लगा दें-यह दयनीय है. इस पर बातचीत होनी चाहिए.

Since arrest already made we asked Jharkhand DGP for action taken report. There’s a mindset that you forcefully ask a woman to marry you&if she refuses, set her ablaze-it’s pathetic.There should be conversation on this: NCW chief on death of a girl after being set ablaze in Dumka pic.twitter.com/BASO8bPQ8r — ANI (@ANI) August 29, 2022

10 लाख रुपए की सहायता राशि, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

झारखंड CMO ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में 12वीं की छात्रा की मौत पर दुख जताया है. सीएम ने दुमका प्रशासन को मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने और फास्ट ट्रैक कोर्ट से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.

एडीजी रैंक के अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी

झारखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, डीजीपी को जांच की जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है, जो एडीजी रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी है.सीएम ने आगे कहा कि ऐसी घटना की समाज में कोई जगह नहीं है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

आयोग ने इस घटना की मीडिया में आयी खबरों पर संज्ञान लिया

आयोग ने इस घटना की मीडिया में आयी खबरों पर गौर किया. उसने एक बयान में कहा, ”आयोग सामने आए इस अपराध से दुखी है और उसने इस मामले का संज्ञान लिया है. अध्यक्ष रेखा शर्मा ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले में गौर करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष जांच पूरी (आयोजित) हो.”

कार्रवाई से आयोग को सात दिनों के अंदर अवगत कराया जाए

बयान के अनुसार पत्र की एक प्रति दुमका के पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है. इसमें कहा गया है कि मामले में की गई कार्रवाई से आयोग को सात दिनों के अंदर अवगत कराया जाना चाहिए. इस मामले के आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

झारखंड के राज्यपाल ने गहरा शोक व्यक्त किया

राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा, दुमका में 12वीं कक्षा की छात्रा की मौत पर झारखंड के राज्यपाल ने गहरा शोक व्यक्त किया. उनका कहना है कि इस तरह की जघन्य घटना राज्य के लिए शर्मनाक है. उन्होंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया है और पीड़ित परिवार को तत्काल 2 लाख रुपये का अनुदान दिया है.