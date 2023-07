Jharkhand के पतरातू में बेखौफ अपराधियों ने ATS के डिप्टी SP और रामगढ़ पुलिस के SI को मारी गोली

Jharkhand News: झारखंड के पतरातू में बेखौफ अपराधियों ने ATS के डिप्टी एसपी और रामगढ़ जिला पुलिस के एक एसआई (SI) को गोली मार दी. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों को इलाज के लिए रांची लाया गया है. रामगढ़ पुलिस के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि डिप्टी एसपी की हालत गंभीर बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक गोली अमन साहू गैंग के अपराधियों ने चलाई है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

Jharkhand | ATS Dy SP and one SI of Ramgarh district police shot by criminals of Aman Sahu Gang in the Patratu area. Both have been brought to Ranchi for treatment. Dy SP is said to be critical: Ramgarh police pic.twitter.com/DEThyUGocO — ANI (@ANI) July 17, 2023